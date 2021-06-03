雲林縣蔡姓男子與鄰居張姓男子長期不睦，去年張男拿割草刀擋在道路前要跟蔡「拚輸贏」，蔡男搶下刀後砍死對方；歷審考量村民連署，指蔡男待人處世及熱心公益，且坦承犯行，有教化遷善之可能，輕判10年，最高法院駁回上訴定讞。

去年4月29日上午張男攜帶割草刀及摺疊刀在蔡上班途中必經的道路前等候，張手持割草刀擋於道路，蔡開車閃過數十公尺後，思及故舊怨隙及此番挑釁，怒而停車並持消防開關扳手，下車欲教訓張男，雙方因而發生衝突，進而互毆。

蔡在扭打中奪取張手上的割草刀後，向張右胸正面等處揮砍數刀，並將對方摔倒於地，張因胸腔內血管，造成大量失血致當場出血性休克死亡，蔡男看到有軍車駛來並停車，立即請軍車內人員代為聯絡報警並自首。

歷審認為，蔡男未獲死者家屬諒解，且未能賠償對方，但考量村長、村民簽下連署書，證明蔡男平時待人處世及熱心公益，頗為稱道，蔡男犯行惡性雖重，然尚有教化遷善之可能，依殺人罪判刑10年，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )