台北市紀姓男子前年開車到食藥署門口，以擴音器廣播「署長吳秀梅出來，你跟衛福部部長陳時中有沒有收紅包」等，台灣高等法院維持一審判決，認定紀男刻意播送不實言語，犯後飾詞否認，依誹謗罪判刑2月，可易科罰金定讞。

檢方起訴指控，紀男因不滿之前多次向食藥署陳情未獲滿意回覆，2019年1月14日下午他開車前往食藥署大樓門口停放，並在車內持擴音器播放「有沒有時常約會通姦」等，散布衛福部部長與食藥署署長收紅包、通姦等。

一審士林地方法院將紀男依誹謗罪判刑2月，可易科罰金，他提上訴，坦承持擴音器說了這些言論，但他否認誹謗犯行，辯稱案發當日未前往食藥署大樓門口，且為救人才詢問上開內容，沒有真實惡意。

紀男表示，請法官考量食藥署署長等人，身為大官、公僕，影響力遠大於他，他只是對做善事很有興趣的納稅人，且無前科，為爭取國家政策卻被判有罪，請改判拘役，並給他緩刑。

二審高院認為，紀男犯行明確， 且始終否認犯行，飾詞卸責，難認其經此審判程序，已知正視己身行為與法有違且知所警惕，而無再犯之虞，有暫不執行為適當之情形，仍將他判刑2月，可易科罰金，不給他緩刑宣告，全案確定。

(中時 )