俗話說，人不可貌相，因此不應該以外貌來衡量一個人的脾氣或個性，有些人看起來特別冷漠，難以接近，但內在是非常溫暖的，搜狐網命理專欄點名，生肖牛、龍、雞天生防備心比較重，如果能夠打破他們的心理防衛，就能看到他們真誠的心，他們會用自己最熱心的態度去對待你。

▍1.生肖牛

屬牛的朋友在剛認識的時候，會給人一種天生憂鬱，認為凡事都事不關己的感覺。但是其實他們骨子裡都很搞笑，只不過不想隨便在陌生人面前表露出來。一旦和他們深交，你就會發現他們的冷漠都是偽裝！對於屬牛人來說，唯有跟他們混到熟透，才能知道他們心裡最真實的想法。而表面冰冷，內在熾熱的一面，只是他們的一種自我防衛。

▍2.生肖龍

屬龍的朋友頭腦聰明，情商也很高，但讓他們天生自帶憂鬱氣質，讓人覺得不好接近。但是其實他們只是不喜歡迎合別人，也懶得和別人爭吵或發生不愉快，所以只好以冷漠的皮囊見人。但是他們的內心卻很溫暖，樂於幫助別人，對身邊的朋友也十分寬容。如果和他們熟識，就能懂得什麼是「靜若處子，動若脫兔」。

▍3.生肖雞

屬雞的朋友有時會給人過度自大的感覺，畢竟聰明人大多都喜歡以高手自居。所以他們倒不是外表多難接近，但是個性毒舌，說話總是直來直往，不給其他人留餘地，才會讓人覺得沒辦法溝通交流，但事實上他們也是好人，只是忠言逆耳罷了。

(中時新聞網)