徐凱希、卞慶華去年3月底從TVBS《女人我最大》固定班底升格助理主持人，星運大開的2人，也順利在而立之年後達成買房的里程碑，其實他們私下都有招財小撇步，助攻演藝事業更加順遂。適逢農曆新年，他們也不藏私地大公開。

使用財富豐盛卡讓徐凱希偏財運大增，連被推坑的經紀人也有感。（圖／林士傑攝）

篤信民俗偏方的徐凱希，當初是受到Twinko前戰友影響迷上水晶，她坦言異性緣較弱，每回單身都是3、5年起跳，聽到有人靠水晶脫單也躍躍欲試，雖然最後她沒有因此脫單，還一頭栽進收藏水晶行列，但徐凱希強調迷信歸迷信，「我對於這件事也不是有所求，就是接觸後覺得很漂亮，看到也滿開心的，可以正能量面對每一天。」

單身許久的徐凱希，3年前靠剪桃枝成功脫單，2022年演藝之路相當豐收，還被內衣廠商相中成為品牌年度代言人。（圖／取自徐凱希IG）

真正終結單身，是3年前她透過花藝師朋友接觸「剪桃枝」，徐凱希分享當時她在花店購買桃枝，除夕當天把枝插進花盆，待元宵花開再把桃枝剪成兩段，並用紅線綁起來，分別放在兩個紅包袋中，一個放包包、一個放床頭。沒想到那年真的成功脫單，雖然這段感情已在去年畫下句點，凱希對戀情也抱持隨緣的態度，但她不排斥認識新朋友，今年也會剪桃枝招桃花，「不僅是姻緣，也希望今年的人氣更加提升。」

單身許久的徐凱希，3年前靠剪桃枝成功脫單，2022年演藝之路相當豐收，還被內衣廠商相中成為品牌年度代言人。（圖／取自徐凱希IG）

2023年招財小偏方，凱希則大力推薦「鈦金」，這也是她栽進水晶的主因之一，當年她接觸時正值女團時期，收入總是不盡理想，店家提醒她若要許願得每天向水晶講7次訴求，她許願月收破5萬，加上自身的努力，果然在1個月內達成願望，讓她直呼神奇。至於新手如何購入水晶？她建議可以從單價1000元開始，「有達成才買等級更高的。」

身為工作狂的卞慶華，疫情前曾慕名前往泰國拜白龍王，2022年成功買房。（圖／林士傑攝）

受訪當天，凱希還帶來一張「量子訊息財富豐盛卡」，她說卡片單價僅1260元，她抱持「買個希望」的態度購入，沒想到竟有助於過年打麻將，整個《女大》團隊也跟著購入，後續經紀人、透過她買入的網友也回饋「有感」，「尾牙都抽到最大獎。」此外，她也分享天鐵、捷克隕石、超七等高階水晶，是屬於「全方位」的水晶，只要正能量改變磁場，「財運才會進來」。

去年開工藍心湄贈送卞慶華「五色錢」，得知他買房還將鈔票折成財神爺造型。（圖／林士傑攝）

至於星途順遂的卞慶華，進入演藝圈後工作一個接一個，但他自招是工作狂，如果沒有工作會焦慮，他出道初期有段轉暫的空窗期，曾慕名前往泰國拜白龍王，當時白龍王在他的千元鈔票背面簽名，象徵祝福他的事業、健康、平安與財運，他從此隨身放在皮夾內，戲約、業配跟著陸續上門，還在2022年晉升有殼一族，買下基隆42坪、要價1400萬的房子。

卞慶華曾攜帶藍心湄贈予的紅包上山「加持」，再和白龍王的簽名鈔一起擺在錢包裡招財。（圖／卞慶華提供）

事實上，去年（2022年）藍心湄得知他購屋，開工時贈予他一包「五色錢」，裡頭除了擺放五種幣值，藍心湄更特地把鈔票折成土地公造型，要卞慶華擺在客廳左前方的「財位」有助開運。此外，卞慶華還分享另一個小秘方，正是將白龍王加持過的1000元、藍心湄贈予的500元、100元鈔票帶上征戰過的高山「加持」，再一起放進皮夾內，「我覺得財運真的有變好。」

徐凱希和卞慶華因在《女人我最大》收穫頗豐，期許今年的演藝事業能更有斬獲。（圖／林士傑攝）

回顧2022年，凱希感恩地說是相當豐收的一年，她除了晉升《女人我最大》的助理主持，更迎來第一個內衣廣告，她也期許2023年更夠接到大型活動或典禮主持人；卞慶華則達成買房的心願，期許今年能夠再購入一間位於三重的房產，也希望能重拾演員身分，兼顧主持及戲劇。

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