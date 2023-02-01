不少孕婦生產完後，會選擇入住月子中心調養，一名男網友與女性友人討論價格時，意外發現一個月花費高達40萬元，讓他感到更驚訝的是「40萬還不是最好的」，引起眾人熱議，多數人認為40萬元的月子中心，算是偏高價了。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己與女性友人聊天時，聽到月子中心價格一個月要40萬元，他感到震驚之餘，沒想到對方還回說「這還不是最好的」，讓他好奇男性首次得知月子中心的價格，當下是什麼反應？

貼文引起網友們熱議，「這大概是基本台男一年年薪」、「台灣物價太高啦，只夠自己溫飽」、「沒錢不要生，真的啦 ，少子化不干我們的事」、「你不爽不要生啊，又要生又嫌月子中心貴」、「坐月子不是為了女生啊，是為了顧小孩的痛苦延後一個月」、「月中包吃住又包照顧難搞的嬰兒，其實划算」、「為了往後幾十年的安寧，該花的要花」。

也有過來人分享價格，認為40萬確實偏高了，「我是付了兩次都差不多20萬左右！台北市住25天」、「我朋友住三重25萬的，現在物價漲這麼多了？」、「那是高級的啦，一般的一個月20左右吼」、「大部分都20幾萬，我們窮人住不起40萬」、「真的要純休息，我住14天不到7萬的就不錯了」。

Youtuber「Joeman」曾在2018年拍影片，揭露住一天要價3萬3的奢華版月子中心，若住一個月花費近百萬，除了房間景觀優美，還會配置生活管家打理一切，並提供專業母嬰課程供新手媽媽學習。