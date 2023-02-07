2023年元月台股上漲近8％，美國S&P 500及Nasdaq指數亦上漲逾6～10％，國內銀行、保險及券商自營部，在2022年底共有股票部位近2.55兆元，元月應有不少增值，且銀行去年底投資股票成本4,509億元，已有1,709億元的未實現評價利益，今年元月可望更多，有助增加獲利。

今年元月美債殖利率亦下跌，代表債券價格回升，銀行2022年共加碼債券共新台幣1兆1,682億元，趁升息搶高利債券，增加投資收益率，但因債券殖利率彈升，去年底是評價損失2,256億元，今年初未實現損失應有減少。

壽險業2022年底依會計列帳，手中共有20兆3,930億元的債券，較2021年底增1兆5,351億元，但其中還有新台幣全年貶值9.8％，換算投資部位可能增加，還有壽險公司金融資產重分類，市價換回投資成本，亦會增加，整體看來，壽險加碼債券，恐跟銀行相差不多。

券商自營部全年則加碼債券109億元，股票部位則是減少256億元。