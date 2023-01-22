英國《觀察家報》的一項調查顯示，數十名尋求庇護的兒童在位於布萊頓由內政部經營的一間飯店被人蛇集團綁架，這種模式似乎在整個南部海岸地區重複上演。一名為內政部包商美泰集團（Mitie Group）工作的吹哨人爆料，他描述了兒童在酒店外的街道上被綁架並綁到汽車上。「孩子們真的就這麼被人蛇集團從大樓外的街上擄走，消失後再也找不到。」

據英國《衛報》（The Guardian）21日報導，消息稱警方多次警告過內政部，飯店裡的弱勢族群，那些沒有父母或監護人抵達英國尋求庇護的難民兒童，將成為犯罪集團的目標。在過去18個月中，約有600名無人陪伴的難民兒童住過布萊頓市(Brighton)薩塞克斯旅館(the Sussex hotel)，其中136人被報告失蹤。其中超過一半近79人仍然下落不明。

在野黨工黨影子內政部長古柏（Yvette Cooper）將這一個消息描述為「真正令人震驚的醜聞」，並呼籲政府當局公開有多少兒童失蹤，以及正在採取哪些措施來尋找他們。

她重砲批判：「內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）沒有反復警告採取行動，導致這些案情發生。」「內政部如此失職，未盡到保護兒童安全，或打擊這些危險的犯罪集團，完全是一種失職。部長們必須緊急制定新的保護安排。」

美泰集團的吹哨人還描述了目睹兒童實際上是從內政部在肯特郡（Kent）經營的一家類似飯店中遭到人蛇集團販賣的情況，估計每週有10%的青少年失蹤。他還說，一些從布萊頓酒店失蹤的兒童可能被販賣到了遠在曼徹斯特和蘇格蘭的地方倫敦警察正在調查一個案件。

10月份披露的數據顯示，有222名無人陪伴的尋求庇護的難民兒童從內政部經營的飯店失蹤。部長們承認，他們不知道他們的下落。根據《信息自由法》發佈的新數據顯示，新抵達英國無人陪伴的難民兒童在被轉到全國各地的委員會照顧之前，平均要在內政部的飯店裡待16.5天。

內政部說：「地方當局有法定義務保護所有兒童，無論他們從哪裡失蹤。在兒童失蹤的情況下，他們與包括警方在內的其他地方機構密切合作，緊急確定他們的下落並確保他們的安全。」

「我們有強大的保障程序，以確保我們照顧的所有兒童盡可能安全和得到支持，因為我們與地方當局尋求緊急安置。」