霍布斯在3歲時就通過世界規模最大的高智商組織門薩（MENSA）的測驗，得到139高分。

年僅4歲的天才兒童泰迪霍布斯（Teddy Hobbs）堪稱是目前英國最聰明的小男孩，自學7國語言能從1數到100，成為高智商組織門薩（MENSA）最年輕的成員。

根據CBS新聞報導，霍布斯2歲時就展現過人學習能力，嘴裡時常念念有詞，看著電視還會變模仿字母的發音，因此學會閱讀。當他在玩黏土玩具時，母親問：「這是什麼呀？」霍布斯回說：「我在切出肯亞（非洲國家）的形狀。」小小年紀擁有這般天賦，著實驚豔了大人們，因此趁著疫情期間哪都不能去，父母提前送他至幼兒園學習。某天，母親貝絲（Beth）突然接到老師打來的電話，激動說道：「是的，他會閱讀！」

此外，霍布斯在3歲時就通過世界規模最大的高智商組織門薩（MENSA）的測驗，得到139高分，在同齡兒童間排名PR99.5，成為最年輕的門薩成員；如今4歲的他透過各種自學，已經能用除母語以外，其他6國語言從1數數到100，包括法語、德語、西語、威爾士語和普通話等等，甚至正在學習經典名著哈利波特的小說。

貝絲（Beth）表示，我猜每個孩子都有屬於自己的古怪之處，霍布斯可能只是在某些方面的發展比別人還快，但一切都是假設。