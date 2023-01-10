國民黨今天發布新發言人團，黨文傳會主委洪孟楷表示，新發言人團平均年齡僅30歲，來自北中南各區，也都具有碩士學位或正在就讀研究所，「保證論文都是自己寫的」，宣示國民黨與時俱進向前打拚，繼續努力向前，贏得台灣人民信任。

4位發言人，除原發言人李明璇留任，新增文傳會副主委林家興，並升任新北市黨部發言人蕭敬嚴，原副發言人楊智伃。

副發言人5人，除原副發言人周羿希、郭音蘭留任，升任原高雄市黨部發言人呂謦煒，並新增台中市前市長胡志強隨行秘書廖偉翔，與台北市議員徐巧芯辦公室主任陳暉。

洪孟楷表示，這次發言人團連同他在內10人，平均年齡30歲，4位七年級生，6位八年級生，過去我常是黨內會議中最年輕的人，但這次發言人團中，今年40歲的他已是裏面最老的那一位，象徵國民黨與時俱進向前打拚。

此外，洪孟楷說，這次發言人團北中南各地區都有，其中有3人來自高雄，代表重視台灣北中南東外島每個地方的聲音；這次發言人團成員都具碩士學歷，或正就讀研究所，保證論文都是自己寫的。

林家興表示，加入國民黨12年，一直希望與社會連結、年輕想法能進國民黨，讓社會看到國民黨愈來愈不一樣，現在就是這個時刻，他們會是大家的發言人，為大家拚好日子。

蕭敬嚴說，上任後會繼續言所當言、為所當為，不只是國民黨發言人，更是為民喉舌的發言人。楊智伃也說，身為團隊中最年輕的發言人，未來會保持永不放棄精神，持續為民發聲，獲得全台灣人民信任。

李明璇指出，新發言人團證明國民黨有年輕人，開玩笑說發言人團平均30歲的年齡，還是被洪孟楷拉高的。李也提到，她去年升格媽媽，為了孩子赴湯蹈火都在所不惜，2024把蔡英文大魔王拉下來，讓國民黨重返執政。

郭音蘭認為，團結就是力量，未來發言人團隊將不分彼此共同努力，扮演好在野制衡角色。周羿希說，新發言人團凸顯國民黨年輕世代有戰力。陳暉表示，未來希望可以幽默風趣為政治攻防帶來溫暖，過去在地方為民服務，之後會黨辯護。

呂謦煒指出，他兩任國民黨高雄市長候選人發言人，未來希望把南部觀點帶進來，認為走對的路、選對的人無私無我團結不容易，捍衛2300萬人民持續拚好日子。