過年期間松山文創園區推出多檔新展覽，包括兔年應景的《玩玩兔米飛創意展》，有超過300隻以上的miffy，結合製菸工廠裡17座古董級消防栓箱，以在地的「飲食文化」和「服裝風尚」為主題打造「米飛X台味蒐集之旅」。

大人小孩都不陌生的米飛兔，荷蘭的miffy圖像，結合台灣在地跨界創意，參展創作者橫跨藝術、學術、時尚及公仔模型界，超過300隻以上的miffy，傳遞台灣自然環境、生態旅遊、傳統民俗的特殊性及人情味，展品最後會投入義賣，扣除成本後全數捐出給台灣11家兒童相關的慈善機構，呼應米飛關懷兒童的傳統與初衷。

另外，在製菸工廠17座古董級消防栓箱登場的「米飛X台味蒐集之旅」，其中10幅作品與實踐大學服裝設計系學生合作，展現台灣特有原生動植物和社會文化現象；另外7幅則結合在地超人氣國民美食，包括珍珠奶茶、臭豆腐、小籠包等，藉以串聯更多的在地創作者及設計師，也透過這次展覽可以更認識台灣文化，

松菸於過年期間還有多檔IP展，包括《JOJO的奇妙冒險--十周年黃金之心特展》、《KEIGO家族快閃店》、《好想兔快閃店--三星報喜兔吉祥》等。另有互動參與體驗的《愛情有(無)進展》，以六大展區建構當代愛情輪廓，從「自我」出發，帶領觀眾一同參與尋找現代愛情的樣貌，透過互動與情境的展示、大數據研究分析，結合台北霞海城隍廟的歷史背景、月老小知識，提供愛情指引！