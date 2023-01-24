農曆假期不論是要出國過、在國內過，難得的假期不想窩家裡，出門拜年、走春全身行頭可不能少，不少品牌推出許多兔年新品，讓你走春穿搭亮眼有型。

聯名系列加持 應景兔兔增添話題

TOMMY HILFIGER雙面穿棒球外套，1萬6800元。（TOMMY HILFIGER提供）

TOMMY HILFIGER此次與米飛兔Miffy聯名推出兔年系列單品，涵括男女、童裝等多個是單品，經典美式風格的棒球外套、大學運動衫、棒球帽等均有包含在內，整體色調也喜慶的紅色搭配品牌標誌性的藍、白色作為主軸，融入米菲兔圖樣後，將原先的學院風格塑造地更加童趣。

樂一通 x BOSS農曆新年聯名系列。（ BOSS提供）

樂一通 x BOSS農曆新年聯名系列徽章棒球外套，2萬6400元。（ BOSS提供）

樂一通 x BOSS農曆新年聯名系列羊皮騎士夾克(Taipei 101專門店獨家販售)，4萬3900元。（ BOSS提供）

BOSS攜手華納兄弟推出以樂一通經典卡通角色為主角，完美契合兔年新春主題，此次聯名系列將兔八哥和他的朋友們，與象徵喜慶好運的紅色等傳統春節元素相結合，帶來精緻舒適的運動服、針織衫及夾克外套等一系列男女士單品。

Calvin Klein 新春系列。（Calvin Klein提供）

Calvin Klein 兔年圖案相機包，3480元。（Calvin Klein 提供）

Calvin Klein兔年印花雙面漁夫帽，1980元。（Calvin Klein 提供）

Calvin Klein則以紅色、粉色、金色和藍色等鮮豔的色調，傳遞出濃厚節慶氣氛，此次的新春系列包括牛仔褲、飛行員夾克、毛衣、針織衫、內衣、家居服等多樣的日常必備單品，兔子標誌和可愛討喜的主題印花則為該系列注入活力，明亮大膽的配色則可豐富衣櫃、日常穿搭風格。Brooks Brothers則以品牌創意總監Michael Bastian標誌性常春藤風格為主軸，融入帶著書院氣息的兔子圖騰，讓整個系列洋溢著萌感十足的節慶氛圍。

法式優雅融中華元素

SANDRO HOMME 兔子公仔設計藍色連帽上衣， 8290元。（SANDRO 提供）

Maje 長版格紋開襟針織外套，1萬5190元。（SANDRO 提供）

另外SANDRO兔年膠囊系列女裝部分以運用格紋圖樣、荷葉邊等打造優雅浪漫風情，男裝部分則以兔子公仔圖案印上針織開襟外套、短版上衣及經典洋裝等等單品，塑造都市街頭元素為主軸。並首度加入粉藍及粉紅色的配色選擇，帶來新鮮感之餘更增添節日氣氛，以獨特的法式風尚來點綴農曆新年。同樣走法式風格的Maje則邀請知名大陸模特兒項偞婧演繹，將品牌標誌性的織毛衣,羊毛大衣、法式洋裝，把東方中華元素與經典傳承完美結合,打造多個時尚温暖的造型,為團圓時刻注入喜慶色彩。

兔兔篡位當主角 品牌標誌性動物讓路

Lacoste 白色連帽大學Ｔ，價格店洽。（ Lacoste提供）

Lacoste 攜手中國設計師周俊及李雨山合作，讓這兩隻動物以打球的互動方式登場，整體呈現出可愛又活潑的氣息，在本系列中，Lacoste 不僅延續經典的 Polo 衫輪廓，也透過品牌休閒的氛圍與氣息來呈現出運動時尚的樣貌。