南投警方破獲人蛇詐欺集團。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

葉姓男子為首的暴力人蛇詐欺集團，以短期賺取高額金錢利誘，被害人遭拘禁還被押往銀行辦人頭帳戶，詐騙金額高達8101萬餘元；南投縣與台中市警方合作，緝捕首謀等7人到案，依妨害自由等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

南投縣警察局刑警大隊偵三、偵二及掃黑專責隊、草屯警分局、竹山警分局，與台中市警察局第5分局等單位，共同偵破以「葉某」為首之暴力人蛇詐欺犯罪集團。

南投縣刑大偵三隊，於去年11月間偵辦人頭帳戶案件，警方掌握以葉姓男子為首的暴力人蛇詐欺集團，利誘被害人上當後限制行動自由，拘禁於台中市后里區某住宅內，期間集團成員拿走被害人帳戶及手機，禁止對外聯繫，並由旗下成員看管，限制被害人不得擅離。

該集團拘禁被害人期間，脅迫挾持被害人前往銀行再申辦帳戶，供該集團詐騙被害人轉帳使用，期間有29位遭詐騙被害人報案，總詐騙金額高達8101萬餘元；南投縣警局於是成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官陳振義指揮偵辦。

經過3個多月蒐證偵查，警方見時機成熟，持台中地院核發的搜索票及台中地檢署核發的拘票，兵分多路同步查緝，檢肅葉姓主嫌及共犯成員7人到案，並查扣現金3萬5200元、銀行存摺、提款卡、行動電話6支、海洛因毒品2包、安非他命8包、吸食器2組及電子磅秤2台；另向法院聲請扣押裁定，法院准予扣押土地建物1棟（價值約1050萬元）。全案詢問後，依妨害自由、詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並擴大追查該集團不法情事。

南投縣警察局長黃勝源表示，面對黑道幫派組織，警察機關絕不妥協，絕不容忍，警方將貫徹實施「三打掃黑」策略，執行「加強重要節日安全維護」威力掃蕩勤務，並呼籲民眾若有發現違法事件，請立即撥打110與警方聯絡，警方將全力查緝，維護民眾生活安全。

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