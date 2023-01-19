「88會館」負責人郭哲敏涉嫌從事地下匯兌，經手至少27億元牟利，新北地檢署去年11月間曾展開第一波搜索，本月13日再執行第二波搜索，約談郭男公司6名員工，查扣現金128萬餘元，訊後依銀行法、洗錢防制法及營利賭博等罪，諭知6人分別以6萬至50萬元交保，同時聲扣郭男在台北、桃園等20筆不動產。

檢方表示，郭男是本案主嫌，郭男營運的地下匯兌集團從事國內外匯兌業務，2019年至今，利用申辦的兩岸銀行帳戶或電子貨幣USDT帳戶，在台灣、大陸、菲律賓等地經營地下匯兌業務、洗錢，協助隱匿詐欺犯罪所得，並透過第三方支付、人頭公司為掩護，做台幣、人民幣、港幣、披索、美金等外幣匯兌業務，再從中賺取匯差及手續費牟利。

檢方去年11月2日指揮刑事局偵查第七大隊，兵分19路，前往地下匯兌組織成員住處，查扣現金4284萬、虛擬貨幣641萬2959顆USDT(折合約2.06億元）、手機、存摺等證物，並拘提12名被告到案，聲押6名被告，其中出面協調資深藝人澎恰恰2.4億債務的金主林秉文以300萬交保。

承辦檢察官王涂芝因曾出入88會館，本案改由檢察官陳欣湉偵辦，本月13日再度執行搜索，兵分11路前往郭男公司員工、幹部家中，以及工作資料存放場所，查扣128萬餘元現金、手機和隨身碟等證物，並約談鄭女等6名被告。

檢方訊後認為，6名被告犯嫌重大，但無羈押必要，訊後諭知交保候傳，另外向法院聲扣郭男在台北、桃園等20筆不動產，並對郭男和共犯張旭昇、林沛諠及陳品言等人發布通緝，除了註銷護照，刑事局駐外聯絡官也協助追緝。

其中，林女因護照被註銷，本月8日已經從新加坡返台被拘提，檢方訊後聲押獲准，針對首波羈押禁見期滿的6名被告，檢察官也在去年底聲請羈押禁見獲准。