歐洲股市在周四早盤抹去了此前連六漲的走勢；美國公布疲弱的經濟數據，引發全球經濟放緩的擔憂，且歐洲企業悲觀的財報數據，也抑制了投資人風險情緒。

周四泛歐Stoxx 600指數早市跌2.6點或0.63%，為454.93點。在周三，該基準指數出現自2021年11月以來最長的連漲紀錄。

能源股和工業股為下跌最多的板塊。

美國周三公布12月的零售銷售和工業產出的明顯下滑，另外聯準會官員也出現鷹派的發言，進一步壓抑了市場。華爾街股市周三收盤全面下滑。

在個別股票方面，雷諾跌2%；在產能下滑和供應鏈困境影響下，該公司2022年銷量連續第四年下滑。

Boohoo跌5%；該英國線上時尚零售商宣布，在供應干擾和激烈的比價競爭之下，公司在關鍵的聖誕假期期間，營收下跌11%。

馬汀大夫(Dr Martens)大跌22%；該英國皮鞋製造商說，因為營運問題，發出全年營收和獲利預警。