20歲大陸男偶像余景天（Tony），過去曾前往南韓參加選秀節目《PRODUCE X 101》，之後又在2021年參加陸綜《青春有你3》獲得超高人氣，無論到哪都受到大批粉絲包圍及追隨。近日他現身機場時，卻遭到一名警察直接將他拉扯到電梯口，讓現場粉絲看到後都驚聲尖叫引發爭議。

余景天近日因為工作現身機場，一路上都有大批粉絲圍觀、拍照，使現場一片混亂，而機場保安人員看到情況後，一名警察先豪不留情推了余景天一下並大吼著「你到底在幾樓啊？到底在幾樓啊？現在誰接你的？誰接他的？快點！下去快點讓開！你快點啦！你知道多少人在玩這個東西吧？」讓戴著口罩的余景天嚇到有些驚慌失措，支支嗚嗚的說著「這邊這邊」，警察便拉扯著他的外套背部衣領，並一路將他拉到電梯口。現場粉絲看到後不斷向該名警察激動大叫「你不要推他呀」、「你要幹嘛」、「不用這樣動手吧」、「你推他幹啥啊」、「別推人呀」。

而影片在網路上曝光後也引發網友高度關注，紛紛表示「我理解維持秩序，但這個舉動可能會讓現場粉絲更躁動啊」、「原來他不是保安是警察」、「這是警察不是保安，肯定是妨礙到了公共安全，要不然警察也不會這麼幹」、「這警察也太火爆了」意外掀起熱議。