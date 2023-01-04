霍建華與林心如在2016年宣布結婚喜訊，兩人從朋友升格為夫妻羨煞眾人，隔年就生下女兒「小海豚」，而他婚後戲劇作品銳減，夫妻變成女主外男主內，因此7年間屢傳婚變，感情狀態總被放大檢視。近期霍建華和林心如私下聚會照曝光，43歲的他肚子微凸像是「幸福肥」，而他與林心如緊貼一起合照，無名指上牢牢戴著婚戒，間接證明感情很穩定。

霍建華和林心如是演藝圈知名銀色夫妻，婚後兩人都很低調，鮮少在螢光幕前公開放閃，對唯一的寶貝女兒也是特別保護；昨（3日）有霍建華粉絲在IG上傳偶遇他們夫妻倆的照片，兩人幾乎素顏，但在鏡頭下還是自帶明星光環，看起來完全不像40多歲。

霍建華被發現身材微發福「幸福肥」，手上婚戒超閃，間接證明和林心如感情很穩定。（圖／摘自IG）

不過，有許多網友注意到，霍建華臉上泛紅，有種小酌後微醺的樣子，但最令人驚訝的是，以外型帥氣、身材精壯聞名的他，穿了合身款上衣，肚子竟有點發福；粉絲們則認為霍建華這是「幸福肥」，尤其看到他無名指上戴著鑲鑽的婚戒，間接證明和林心如感情很穩定，生活相當幸福美滿。

霍建華和林心如結婚後，原本在大陸戲劇作品不間斷的他，只有主演3部電視劇《女醫明妃傳》、《如懿傳》和《築夢情緣》；而為了家庭回到台灣的他，先前也驚喜客串由林心如製作兼主演的《華燈初上》，是他繼2012年後首度在台灣電視劇亮相，一度引起熱烈討論。