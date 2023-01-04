日籍女星麻衣8年前閃婚嫁給台塑長孫王泉仁，未料婚後3年就傳出婚姻觸礁，如今2人離婚官司正式開打，外傳麻衣一心想趕快離開。據了解，麻衣現定居日本，但有在台灣復出演藝圈的打算。有業內人士分析，若麻衣要重新開始演藝事業，應該會選擇網路累積人氣，再視狀況斟酌是否搬來台灣。

麻衣今年起積極經營推特、IG等社群平台，IG簡介也寫著「A new beginning still a secret… （一段嶄新的開始，目前還是秘密）」，宣告獨立自主的新生活，似乎在為復出暖身。據業內人士分析，麻衣已經定居日本，但要在該地重新開始非常困難，或許先透過網路試水溫，先選定台灣的觀眾群復出，是較為安全的做法。

麻衣似乎有復出打算。(圖/麻衣 IG)

其實麻衣也相當關心台灣近況，據《鏡週刊》報導，隨著台日兩國邊境解封，麻衣在日本熱情地迎接台灣友人，對台灣近期發生的新聞時事表現出高度興趣，畢竟因為疫情，麻衣已經很久沒有來台拜訪旅遊。同時有消息指出，其實婚變事件爆發後，麻衣過去只要踏進台灣，王泉仁不是出國，就是去住飯店，來個避不見面，因此麻衣的媽媽對王泉仁逐漸累積不滿。