勤業眾信聯合會計師事務所10日舉辦「2023年台灣資本市場發展暨趨勢與展望」記者會，回顧2022年台灣資本市場表現，新掛牌上市櫃企業家數為47家，呈現強力反彈、重回疫情前2018年水平態勢，募資金額為362億元、再創七年來新高。

勤業眾信觀察，2023年台灣企業歷經國際政經局勢變化洗禮，在時間醞釀下彰顯出治理方針，發揮「創新賦能」優勢，共創資本市場新佳績。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，「通膨、升息、戰爭、減碳」四大關鍵字，映照出2022年世界共同面臨的經濟波動衝擊，連帶影響到資本市場的表現。因此，瞄準瞬息萬變的市場環境所需，各項租稅改革與永續淨零倡議不斷滾動革新，同時，持續聚焦數位創新、供應鏈與營運模式重組、貫徹ESG永續綠色策略，已是企業營運標準配備。台灣擁有穩健成熟的資本市場之優勢，企業更以具備科技創新成就聞名全世界，相信在數位與永續「雙軸」轉型下，能引路台灣優質企業穩步從量的積累，前行至質的躍升外，更樂觀期待2023年台灣資本市場表現。