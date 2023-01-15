香港財政司長陳茂波15日發表網誌指出，2023年世界經濟論壇年會於1月16日至20日在瑞士達沃斯舉行。陳茂波已啟程前往瑞士，準備出席年會，他將和不同地區的政商及金融領袖交流，並積極介紹香港恢復常軌的最新情況及新發展階段的龐大機會。

香港明報報導，陳茂波表示，稍早香港三年來首次恢復實體舉辦亞洲金融論壇，不少與會的國際機構代表對香港、大陸和國際恢復便捷往返感到非常雀躍，部分人已安排2023年再訪香港，並肯定香港聯通大陸和世界的獨特橋樑角色，以及以香港為據點覆蓋亞洲市場的便捷樞紐功能。這次到港參與論壇讓他們加強對香港的信心，也讓他們積極考慮及部署在香港增加投資、擴大營運規模。

另一方面，陳茂波指出，無論面對什麼挑戰，香港必須全力發展經濟，擴大發展容量、增強發展動能，為產業開拓更寬廣的市場，為民眾創造更多優質的就業機會，這才能讓香港有更大空間化解社會民生的問題和矛盾。香港需要匯聚本地的民間及市場力量、桿槓大陸資源和市場的規模優勢，為香港經濟發展增添能量。