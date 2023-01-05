宋逸民昨（4）日帶太太陳維齡出面開道歉記者會，卻隻字未提先前聲明稿所提及的小甜甜（張可昀）後，小甜甜也忍無可忍在今（5）日，於臉書以5千多字長文公開被宋逸民、陳維齡、白嘉綺以及吳東諺脅迫她被「宋先生」家暴卻不能報警的過程。其中，趕到警局的白嘉綺不僅一次阻止她驗傷，陳維齡還不斷跳針表示「才打一次」，讓小甜甜相當傻眼。

小甜甜今早發出長文並公開家暴保護令，表示她被家暴的當天，遭宋逸民傳LINE威脅勸說，但小甜甜仍執意報警，並前往警局做筆錄，而宋逸民眼看阻止不了，便要求吳東諺、白家綺夫妻倆前往警局，並守在警局外，待小甜甜做完筆錄後就直接載她回家，阻止她去醫院驗傷。

小甜甜在文中還提到「白家綺、陳維齡一開始都異口同聲的說『他小你那麼多，他還年輕為什麼不能原諒呢？你不知道饒恕跟真理是真的不計較嗎？』」之後，陳維齡更重複說了3次「他才打你一次、才一次、才一次，到底有什麼不能原諒？今天如果是三、四次我就不反對妳提告！」

而白家綺當時在載她回家的路上，要求她和老公宋先生一起放詩歌禱告，「要學會饒恕原諒不計較」，還向她勸說「你想想你心裡有沒有一個秘密，是你沒告訴任何人，這一輩子都深怕被任何人知道的？每個人一定都有一個。」當時小甜甜內心想著「但我就真的沒有啊」，白家綺便接著說「妳就忍下來，把這件事當成心裡那個不能說的秘密不行嗎？」讓小甜甜相當無法接受。

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