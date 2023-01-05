小甜甜亮保護令控教會惡行 自曝遭宋先生跨坐暴打 @chinatimesent

藝人小甜甜（張可昀）在5日上午於臉書上以5千多字長文公開被宋逸民、陳維齡、白嘉綺以及吳東諺脅迫她被「宋先生」家暴卻不能報警的過程。並在文中意外透露，自己能夠脫離先生的家暴，除了感謝阿BEN（白吉勝）、徐小可、林利霏出手相助外，還有她明理的公公（宋先生的爸爸），將房子歸還給她與孩子，母女倆才能夠安全的居住。

小甜甜在文中痛訴，2022年9月18日自己被老公「宋先生」家暴後，曾打過多次113和110，「但就是…無法請他離開我家，雖然一直以來房子是我買的，但因為我們是夫妻，他有權利不離開！！」最後拖到2022年12月9日，她才拜託阿BEN、徐小可、林利霏等人，一起到宋先生的萬華家中，跟她的公公說明一切，再拜託公公出面協調此事。

而對小甜甜來說，雖對於長輩的態度一直都是報喜不報憂，也珍惜這對得來不易的公婆，但事情走到這地步，「其實也該讓長輩知道真相」，因此她向公公陳述完事情原委後，明理的公公便提議將宋先生帶回老家，並歸還住所的鑰匙，還給小甜甜母女安全的生活。

而貼文一出後，胡小禎、柯以柔、錢多安、潔哥、孫樂欣、唐綺陽、王瑞玲、鄒承恩、金剛、涂晨洋、白馨儒、藍心湄、張維尼，以及當天在場幫忙的阿BEN、林利霏等人都出面聲援並留言：「要相信妳們絕不是被拋棄的」、「妳受苦了！我心疼妳！不要擔心，未來妳和米苔目有我，我會陪著妳們！妳們永遠都是我的家人」，也獲得大批網友的支持。

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