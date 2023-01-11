印度再爆出離譜的飛航爭議，印度廉價航空「捷行航空」（Go First）9日一架客機起飛時，竟忘了跑道上還有超過50名乘客正等待登機，就直接把飛機開走，讓被丟包的旅客氣得大罵「最驚嚇」旅程。

9日印度廉價航空「捷行航空」（Go First）一架客機將超過50名旅客丟包機場跑道上，直接起飛。

綜合英國廣播公司（BBC）、新德里電視台（NDTV）報導，捷行航空編號G8 116客機9日清晨6時20分從班加羅爾（Bengaluru）起飛、飛往德里，不過當時停機坪上還有一整車、約55名旅客在巴士上等待登機。

飛機起飛後，不少沒搭上機的旅客氣得在推特發文大罵是搭乘捷行航空以來的「最驚嚇經驗」，旅客辛哈（Shreya Sinha）表示清晨5時35分坐上機場巴士準備登機，6時30分巴士上仍有超過50名乘客，不過巴士被迫停下，因為飛機已經起飛了，「丟包50多位乘客」，他痛批是「最嚴重的疏失」。

Most horrifying experience with @GoFirstairways

5:35 am Boarded the bus for aircraft

6:30 am Still in bus stuffed with over 50 passengers, driver stopped the bus after being forced.

Flight G8 116 takes off, leaving 50+ passengers.

Heights of negligence! @DGCAIndia — Shreya Sinha (@SinhaShreya_) January 9, 2023

另外也有網友抱怨超過50位旅客被丟包在地面，砲轟航空公司是「睡著了嗎？」、「連基本的檢查都沒有」，也有人說因為被丟包導致錯過會議，宣布這是最後一次搭乘捷行航空。旅客也在推文中點名印度民航部長辛迪亞（Jyotiraditya Scindia）、印度總理辦公室，要官方出面處理。

Flight G8 116 (BLR - DEL) flew leaving passengers on ground! More than 50 passengers on 1 bus was left on ground & flight took off with just passengers of 1 bus on boarded. Is @GoFirstairways @JM_Scindia @PMOIndia

operating in sleep? No Basic checks. pic.twitter.com/QSPoCisIfc — Satish Kumar (@Satishk98130718) January 9, 2023

報導指出，當天旅客們一共分坐4輛機場巴士前往停機坪登機，不過其中一輛巴士的旅客未上機飛機就飛走了，這些旅客當時手上都持有登機證，行李也都已經完成託運。

針對這起烏龍事件，捷行航空原先僅表示「我們很遺憾造成不便」，另外發言人稱已經展開調查，但拒絕說明更多細節。

9日印度廉價航空「捷行航空」（Go First）一架客機將超過50名旅客丟包機場跑道上，直接起飛。

印度國際亞洲新聞社（ANI）指出，53名旅客被安排改搭當天上午10時左右的航班，另外2名旅客接受退費。

另據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，事件隔日捷行航空終於道歉，他們在聲明中表示，「對無意的疏失造成的不便深感抱歉。」捷行航空也補償每位受影響的旅客一張國內航班機票。

印度民用航空總局（Director General of Civil Aviation）表示已經要求捷行航空對這起離譜糾紛提交報告，並且將做出適當處置。當局痛批捷行航空犯了好幾個錯誤，包括缺乏適當溝通、協調、確認等，導致「完全可以避免的情況」發生。