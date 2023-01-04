大陸論壇上近期盛傳「頂流女星懷孕生子」的消息，而迪麗熱巴因過去較少在各公開活動上露面，且機場照片中大多全身包緊緊，遭網友揣測是為了待產做準備。近日，她在微博上曬出的中空裝腹肌照被爆是舊照，懷孕風波日益延燒，更有狗仔爆出她與一男子約會的照片。豈料，被粉絲抓包是P圖照，引爆眾怒。

大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」以踢爆明星藝人大料而聞名，然而，也時常因證據不足引發不小的爭議。近日，她在微博上曬出一張照片，只見照片中，一男一女戴著帽子口罩，一同推著行李，互動看似十分甜蜜。她更配文寫下：「女的是迪麗熱巴無疑，男的是誰？」等字句。雖然文中並未明指是何人，但粉絲們依然從穿搭中分辨出男方是因《陳情令》而爆紅的大陸男星肖戰。

豈料，這則爆料尚未發酵，粉絲們便發現這張照片是P圖照，更抓出真正的照片，可見原來的內容是迪麗熱巴與女助理在機場等候中，結果女助理被移花接木成神秘男子。此則貼文雖然已被博主刪除，但造謠的舉動已經引爆網友怒火，在該狗仔的貼文底下留言開罵。

陸狗仔曬出的照片被抓包是P圖，而該則貼文現已刪除。(圖／翻攝自微博)

迪麗熱巴也罕見高調回擊，透過工作室發出聲明稿表示，「將會對於造謠者採取必要的法律行動。」而此舉也讓粉絲們紛紛留言力挺，指出：「P圖真的太離譜了，趕緊告吧」、「支持合理維護權益」、「終於等到你發聲明了。」