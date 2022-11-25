大陸女星Angelababy自從與黃曉明離婚後，感情狀況備受外界關注，尤其黃曉明疑似傳出新戀情，使得兩人復合機會渺茫，讓不少網友們期待她能找到新的歸宿。日前，有媒體爆出她與演員林一疑似傳出戀情，沒想到就被官方粉絲團曬出多張照片打臉，強調「僅是謠傳」。

Angelababy與黃曉明離婚後，不少影視、代言資源紛紛腰斬，因此傳出失去黃曉明光環後，名氣下降不少。日前在新劇《暮色心約》宣傳中，因為排在男主任嘉倫之後，使得粉絲相當不滿，官方粉絲團還出面抗議。然而，這些風波似乎沒有影響到她的日常，一樣在微博上曬出在各地旅遊的生活點滴，看起來過的相當愜意。

日前，陸娛媒體曝光一則影片，畫面中Angelababy與一男子同去網咖玩遊戲，兩人還疑似穿著情侶款的黑色棒球外套，而該名男子身分被瘋傳疑似是小鮮肉男星林一，這讓部分粉絲心碎不已，無法接受偶像有新戀情傳出，甚至揚言脫粉，對此，網咖老闆出面澄清該名男子只是Angelababy助理，並非如外界所傳的是林一，而林一官方粉絲團也曬出網咖老闆澄清文和多張照片反擊，強調他目前單身，更嘲諷狗仔「跟拍三年一無所獲，只能空口造謠賺流量的樣子好可憐。」

林一粉絲團曬出多張照片反擊。（圖／翻攝自微博）

演員林一演出現代劇《致我們暖暖的小時光》，以俊俏外型以及活力滿點的陽光笑容受到觀眾矚目，此後推出的幾部作品也有不錯表現。諸如《良辰美景好時光》、《昔有琉璃瓦》等劇中，他都扮演著守候愛情的癡情少年，一心望著命定佳人的模樣，更讓粉絲們深陷在他的魅力之中，紛紛敲碗新作品的推出。