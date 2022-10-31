網紅T妹（Tiffany Chen）憑藉清純的臉蛋與火辣身材，身受粉絲喜愛，曾出過多本寫真書都馬上銷售一空，在IG有70萬粉絲追蹤，不過在感情方面進度似乎是0，但最近傳出感情上的好消息，有一張她被「秀場天王」鄭進一緊牽的照片瘋傳，讓她急得澄清：「真的不是緋聞女友！」

在這張照片中， T妹穿著相當養眼，上身穿著一件側面開超大洞的白色吊嘎，看起來完全沒有穿內衣，雪白的側乳一覽無遺，下半身看起來甚麼也沒穿，還隱約看得到裡頭的丁字小褲褲，而令人最印象深刻的是，T妹和秀場天王鄭進一坐在飯桌前，只見他緊緊牽著T妹的手，面對鏡頭露出燦爛的笑容，T妹則是露出羞怯的笑容。

T妹也趕緊再貼文裡澄清：「一張照片還真的是一傳十、十傳百，請不要誤會⋯ 並不是緋聞女友。其實鄭進一大哥，只是握起T妹的手大喊：T妹凍蒜！」

此文一曝光，網友們紛紛都稱讚她的好身材，並笑虧鄭進一能夠大飽眼福：「放開那隻手」、「全世界的老牛都想吃嫩草，這很正常……」、「爽死一哥了」、「一哥，應該很開心」、「T妹穿的真性感」、「太火辣！」、「哥暗爽得內傷喔～」