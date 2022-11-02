網路知名YouTuber滴妹，過去因與哥哥阿滴一同經營語言學習頻道，專業又親切的形象深植人心，加上甜美的外表與不做作的性格，圈粉無數；近期她斜槓自創手搖飲料品牌，同樣獲得大眾好評。而10月29日滴妹也現身「台北流行音樂中心」，參加台灣YouTuber界盛事「第四屆走鐘獎」，罕見秀出火辣好身材，但她下台後卻被眼尖網友發現，手肘竟有大面積的血紅抓痕，嚇得粉絲紛紛詢問「手怎麼了」。

穿搭風格一向輕便、保守的滴妹，在10月29日當天罕見穿上純白色的深V禮服，大方展現飽滿的上圍曲線，裙擺高衩的設計，使她一抬腳白皙長腿立刻乍現，搭配一頭粉色長髮，宛如迪士尼中的美人魚公主般，立即成為全場矚目焦點，性感的穿搭獲得網友一致好評。隨後，滴妹也在社群平台上公開當日的幕後花絮照，並分享感言。

不過眼尖網友卻在照片中發現她手肘疑似出現大片紅疹血絲，紛紛擔心詢問「滴妹的手怎麼了…？」、「滴妹你的右手還左手怎麼了？」、「手怎麼了？」、「手肘內側過敏？」、「皮膚炎又發作了？」，就連好友魚乾也心疼表示：「只希望你不要再抓你的手手了。」

事實上，滴妹在今年3月份時就曾曬出臉部、手部出現大片紅疹的照片，就連鼻子也塞住，讓她無奈表示「一張圖看懂過敏兒的悲哀」，而她收到網友鼓勵後，也樂觀回應「愛你們，過敏兒聯盟要繼續加油」；如今滴妹疑似過敏再度爆發，也讓網友們明白滴妹當天為何總是彎著手肘避免被拍到，得知真相後不免感到心疼。