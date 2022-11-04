衛福部食藥署專家會議昨天以14：0的票數，認可高端疫苗對於COVID-19具有保護效益。民進黨發言人林靜儀今表示，專家會議的認證，證實過去一段時間，國民黨、民眾黨對高端疫苗所發動的一連串攻擊，都是無視科學證據基礎下的政治攻擊，不惜抹煞台灣生技產業在疫情期間對於研發疫苗的付出和努力，做出不顧事實的政治抹黑。

她呼籲，在野黨候選人，勿再利用高端做為選舉攻防的工具、不要再抹黑傷害台灣的生技醫療產業。蔣萬安、黃珊珊要選的是台北市長，不是衛福部長，請讓選戰回到市政議題的交鋒上，台北市民想要的，絕不是一個一天到晚只會傷害國家防疫團隊努力的市長候選人。

林靜儀呼籲，選戰必須回到正軌，讓政策、地方治理能力可以被認真討論，也盼特定政黨不要再用如此卑劣的行徑，將高端做為政治操作的工具，就像過去打擊宇昌案一樣，荼毒台灣的國產疫苗、生技產業，阻止台灣的進步。

此外，民進黨台北市長候選人陳時中團隊日前公布一支短片，透過兩位女士的口白，凸顯在台灣有相當比例藥物過敏的民眾，無法施打mRNA疫苗。而次蛋白疫苗的問世，正是提供這些藥物過敏的民眾，多一個可以施打的選擇。國民黨候選人蔣萬安批評這是「惡意的政治操作」，無黨籍候選人黃珊珊更嘲諷「找因為打高端所以要補打疫苗的人背書」？

林靜儀說，兩人想方設法就是要藉由疫苗等議題來攻擊陳時中，卻無視不同體質民眾在藥物過敏下，需要有選擇疫苗的權利，剝奪他們免於遭受已知副作用的可能﹔這兩位市長候選人的心態何其殘忍，未來若擔任市長，如何照顧更多不同需求的市民？