武陵農場「狀元紅」果實纍纍展現數大之美。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場「狀元紅」果實纍纍展現數大之美，也意外成了鳥兒的覓食天堂。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場擁有多元生態環境，每個季節均展現不同之美，目前台灣火刺木（狀元紅）結實纍纍，宛如閃耀紅寶石般耀眼，除了吸引遊客拍照外，也成了鳥兒覓食天堂。武陵農場指出，「狀元紅」果實數量相當驚人，充分展現「數大就是美」，最佳觀賞期持續至12月底。

武陵農場台灣火刺木約3至5月開白色五瓣小花，盛開時彷彿全株被覆上一層白雪，最令人驚豔的是秋冬結果時期，滿樹鮮紅似火的果實，一片紅通通相當壯觀，結果量可成百上千，十分驚人。

武陵農場副場長胡發韜表示，台灣火刺木結果期落在9至12月底，結實纍纍時，紅色繁星點點，一片紅通通相當壯觀，遊客紛紛駐足拍照打卡，最佳觀賞期持續至12月底。

胡發韜說，台灣火刺木結果期除令人驚艷外，同時也上演一場鳥類超級饗宴，在枝椏與果葉空隙間，常可觀察到台灣特有種冠羽畫眉、白耳眉鳥、青背山雀、紅頭山雀、繡眼畫眉等，交織成一幅幅美麗的景致，鳥友更是不遠千里捕捉覓食精彩畫面。

武陵農場收費站票口附近有幾株成排的巨型台灣火刺木，據資深員工透露，樹齡應有26至27年，推斷應為早年前輩，為了提供更多鳥類棲息所需食物而種植，除了豐富鳥類生態，同時兼具美化環境及作為臨近溪側樹籬屏障用途，如今更成了賞心悅目的美景。