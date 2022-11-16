前副總統陳建仁今（16日）下午前往民進黨台中市北區市議員候選人陳俞融競選總部，為她加油打氣。（陳俞融提供／馮惠宜台中傳真）

「大仁哥」前副總統陳建仁今（16日）下午前往民進黨台中市北區市議員候選人陳俞融競選總部，為她加油打氣，陳建仁說，他被提名副總統時，俞融就在他的辦公室擔任袐書，表現非常稱職、能幹，他也推崇陳俞融是一個認真打拚，有理想、有抱負的年輕人，如果能讓她進市議會，一定能為議會帶來新的力量、新的理想與新的希望。

陳建仁今天專程到台中市陪同「台中英」6位市議員候選人車隊掃街，其中陳俞融曾擔任過「大仁哥」的袐書，兩人相見格外親切，陳建仁說，他知道陳俞融要出來參選市議員，當然要過來給她支持與鼓勵，她有理想與抱負，一定會是一個最能夠提供台中市服務的好議員。

而除了「大仁哥」外，新民高中董事長、總統府資政劉昭慧，以及開原報關董事長、台中市警察志工大隊大隊長游信對、立委莊競程都到場力挺陳俞融。劉昭慧表示，陳前副總統是一個偉大的宗教家，相信他為陳俞融做的見證一定是最真的；游信對也指出，陳前副總統工作忙碌，很難為每一位候選人站台，只能選擇他認為最優秀的候選人，陳俞融就是這樣一個優秀人才，值得大家全力支持她。

隨後陳建仁陪同陳俞融掃街拜票，途經中清路、北平街、永興街等商圈，一路上許多民眾都主動揮舞雙手表達支持，讓陳俞融十分感動。最後車隊抵達前市議員范淞育的住所，許多支持民眾都爭相和陳前副總統合影，場面相當熱烈，親切的「大仁哥」也通通來者不拒，滿足所有粉絲的要求。