九合一選戰進入倒數。民進黨基隆市長候選人蔡適應昨（21）日在臉書發文，向所有支持者致謝，同時他也分享了自己過去的經驗，保證自己會持續為基隆打拼，讓基隆迎向下一個光榮時刻。

蔡適應回憶，從他被徵召以來，對手就一直攻擊他不是基隆人，而自己雖然在新北市出生、在台中東海大學念政治系，但在就學時期半工半讀，靠自己掙取生活費，大學畢業後當職業軍人，恰好碰到1996台海飛彈危機，更義無反顧地帶領弟兄奔赴金門前線，捍衛台灣的民主自由；1999年退伍後，在前立委王拓的辦公室服務，接著擔任3屆市議員、2屆立委。

蔡適應表示，他人生中最精華時光都奉獻給了台灣和基隆，自己不只是個曾經捍衛民主的台灣人，還是在基隆生活超過20年以上的基隆人，同時國民黨執政基隆超過20年完成不了的事情，自己和現任市長林右昌也完成了。

蔡適應表示，總統蔡英文的蒞臨，不只是肯定他務實的政見，更是承諾要讓首都生活圈的市民達到通勤平權的目標。他指出，自己所提出的「適大主軸」、「首都通1200吃到飽」政見，一個是要來延續基隆的市政擘畫，一個是要讓基隆人以後，能在國道客運、台鐵、市公車、捷運的通勤上，享受和雙北市民一樣的服務。最後蔡適應保證，會持續打拼，讓基隆迎向下一個光榮時刻。