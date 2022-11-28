【整合保護性與脆弱家庭服務】

強化社會安全網計畫提出四大策略，計畫內容更強調服務體系整合與協同合作概念，而在社會工作實務工作中，個案依危機程度分為三級保護性案件、二級高風險案件及初級福利案件，案況與危機程度是變化及流動的，也可能會有模糊或重疊狀態，所以在通報案件分流與服務輸送上更需要分工與合作，基隆市政府社會處為因應案件多元複雜議題與服務銜接，於108年將老人保護及身障保護服務整合於家庭暴力暨性侵害防治中心，再將家暴中心與社福中心兩大服務系統整合於社會工作科，並建構保護服務與脆弱家庭服務統一集中篩派案機制，在過去常有的個案爭議問題與服務斷裂中突圍，同時回應並實踐協力與合作，目前集篩中心一年受理通報案件近6,000件，有效發揮集中受理不漏接的服務目標。

針對家暴性侵兒虐或脆弱家庭服務需求，民眾可透過113或上網關懷E起來通報，由集篩中心社工人員統一受理並進行初步連續與評估。(圖/基隆市政府提供)

【完成社福中心七區四館佈建並推動社區資源】

基隆市在105年完成7區四館家庭福利服務中心建置，再配合中央強化社安網計畫於107年完成高風險家庭服務轉型，111年正式更名為社會福利服務中心，期間更從服務過程發現福利間隙與缺口，主動推動非老非障弱勢民眾安置計畫，平均一年可協助16名尚未具福利身份但確失能且無親屬協助致須緊急協助案件，另結合民間力量成功推展弱勢家庭家電汰換計畫，110-111年協助近百戶弱勢家庭汰換及購置舊有耗能且有危險之虞電器，提升生活品質及安全，落實建構「以家庭為中心、以社區為基礎」服務模式，構築弱勢家庭安全防護網。

社會處社工科整合家暴中心及社福中心社工，服務內容包括家暴性侵兒虐及脆弱家庭等服務(圖/基隆市政府提供)

【積極推展及建構社會工作專業制度及社工人身安全】

基隆市政府落實中央充實地方社工人力配置及進用計畫，積極爭取補助民間單位社會工作人員薪資制度，並逐年改善社工工作場所安全防護措施，包括監視系統、視線死角反射鏡等，111年已全面加裝電話錄音系統，以維護及保障社工人員人身安全，基隆市整體公私部門社工專業人員人數截至110年底統計，也從104年的156人年增加為216人，成長率為38.5%，服務市民比也從每1名社工專職人員平均服務2,385人下降為1,685位民眾。(廣告)