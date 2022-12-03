AI智慧醫療是國家發展重點，中國附醫與美商默沙東藥廠（MSD），3日舉行合作宣言簽署儀式，雙方將共同推動台灣的智慧醫療發展，並針對癌症、疫苗、麻醉、及感染症等方向，開發尋找癌症生物標記物、風險指標、基因型等，幫助瞭解適合患者的治療選擇。

中國附醫院長周德陽表示，該醫院透過跨科室整合，包括人工智慧中心、大數據中心、資訊室、臨床內外科、檢驗醫學中心等，以及國內外跨界合作，目前已開發出AI智慧醫療平台，為一可輔助臨床診斷和預測抗藥性細菌感染、敗血症風險等治療過程的系統，運用科技整合來改善病患照護品質。

他表示，後疫情時代的來臨，將AI數據應用於智慧醫療領域可有效改善病患安全及提升醫療照護品質，並建立更有效率的醫療模式。中附醫藉由跨領域整合資訊、人工智慧、醫學、檢驗、藥學，研發出智慧醫療平台，透過基因和預測模型，提供病患更合適的臨床診斷與藥物輔助決策，快速預測抗藥性菌株與敗血症風險，針對重大疾病如癌症等，加速醫療產業的轉型。與默沙東藥廠的合作，指標意義濃厚。

默沙東總經理崔在延指出，結合雙方資源，將AI數據應用於智慧醫療領域，將能有效改善病患安全及提升醫療照護品質，建立更有效率的醫療模式，讓數據決策成為提升醫療品質的輔助工具。

默沙東踏入感染性疾病領域已超越一世紀，三十年前就為台灣引進當時最先進的抗生素及各式疫苗；而在創新藥品中，神經肌肉阻斷逆轉劑更是麻醉領域數十年來極少數的新藥物，今年更列入醫院評鑑病安目標標準麻醉處置，另外，該公司近年來也引進免疫治療藥物，涵蓋癌症早期及晚期治療，為患者帶來更具價值的治療選擇。