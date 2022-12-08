影音揚聲器系統製造商東科-KY（5225）受惠日韓大廠需求增溫、原物料價格趨穩，前三季業績大成長，稅後純益3.1億元、每股稅後純益（EPS）5.09元，均創疫情以來新高，全年獲利有高機率突破去年的3.52億元。

執行董事張東益指出，雖第四季適逢淡季、營收將季減，惟全年獲利仍看好，明年更有與澳洲、大陸、北歐等新客戶合作之四項新品將啟動量產，對營收再成長、毛利率重返疫情前水準有信心。

今年東科前三季獲利表現亮眼，累計稅後純益3.1億元，較去年同期的851.8萬元跳躍式成長，EPS也達5.09元，創同期次高，僅次於2019年水準，張東益分析，前兩年受疫情影響嚴重，不僅有缺工、缺料、缺IC等問題，相關電子零組件成本也大增，如今隨疫情趨緩，營收、獲利也回溫。

執行長白錦蒼表示，目前公司手上所有客戶，明年合作的機種都增加，且除舊有客戶外，還有多家新客戶加入，明年東科不僅以營運再較今年成長為目標，毛利率成長更是重點。

東科為全球最大影音揚聲器系統ODM製造商，全球四大電視品牌中，就有三家為東科客戶，受惠Netflix、Disney+等串流平台的興起，也帶動其主力產品Soundbar市場需求。

此外，明年東科還將拓展新藍海市場，展望明年，將有四項新品啟動量產，包括輔聽器、會議系統音訊、Teams認證耳機、畫框／相框無線揚聲器，明年都將亮相。

其中，輔聽器已與澳洲客戶接洽，會議系統音訊設備則與新客戶大陸IT大廠合作，畫框／相框無線揚聲器則與北歐知名家具品牌聯手，打造furniture speaker，以及將喇叭與掛畫結合，預計將會在越南廠生產。

而近期最夯的「元宇宙」題材東科也有進展，張東益透露，公司將鎖定AR／VR頭戴式裝置的耳機部分，目前已在與大陸IT大廠共同研究製作中。