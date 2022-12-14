台南第一間永義房屋－台南大學健康加盟店的店東劉亦宸，今年才30歲，卻已有7年房仲資歷。身為房仲二代的她，從小耳濡目染，媽媽就是她的啟蒙導師，畢業後就投入房仲業。目前已經擁有2家永義房屋加盟店，創業均未滿一年，業績雙雙突破千萬，讓她對未來深具信心，明年規劃再開三間永義房屋加盟店！

房仲二代承襲衣缽 看好永慶加盟優勢轉招

劉亦宸的媽媽在台南曾擁有3間21世紀不動產加盟店，深耕在地將近30年，劉亦宸從幼稚園起就跟著媽媽跑客戶，伶牙俐齒的她常常逗得客戶開心大笑，是媽媽的小幫手。也引發她對房地產的濃厚興趣，選擇就讀崑山科技大學房地產開發與管理系。

然而，畢業之後的劉亦宸卻沒有直接進入自家公司工作，反而先到大型餐飲集團工作，花了一年時間學習服務的精神和態度，將之吸收轉化，做出一套房仲經紀人服務SOP，導入自家店裡，提供客戶更專業滿意的服務。

儘管過去在21世紀不動產成績傑出，但眼看永慶房產集團在南台灣日漸茁壯，科技工具也不斷精進、優化，加上唯一順利運作的聯賣環境，反觀自身品牌仍在原地踏步。剛好，永慶房產集團全新加盟品牌－永義房屋正式對外招商，劉亦宸和媽媽都認為全新品牌能吸引消費者目光，給予更多關注和機會，加上永慶房產集團強大的品牌力，因此決定將旗下3間21世紀不動產加盟店都轉招為永義房屋。

永慶加盟總部協助店東提升經營、行銷、系統工具等面向的競爭力，實踐「幫加盟店賺錢」承諾。(圖/永慶房產集團)

加盟總部資源力挺 帶領加盟店東步入成功

新店面還在籌備期間，劉亦宸就已明顯感受到永慶加盟總部與前東家的不同：「包括店面設計、人員服務等，總部都有一套標準的流程，並透過管理診斷找出團隊優劣勢，給予完整的經營管理指導；還有教育訓練和課程，協助店東掌握最新產業趨勢、做強力的後盾，這些都是前東家沒有的。」

集團提供的科技工具，也是關鍵優勢之一！劉亦宸分享，永慶的《i智慧系統》不止介面順暢好用、操作很直覺，《行動智能經紀人APP》集結了所有客戶服務及內部作業流程，隨時隨地都能工作，店東再也不用追著經紀人問進度、問業績，透過系統就能得知，比起前東家的系統，穩定度高、作業便捷，讓她直呼：「有了這套科技系統，在永慶當店東容易多了。」

另一方面，永慶聯賣制度的成功運作、且讚聲不斷，則讓劉亦宸驚艷不已。她說：「以前跨店聯賣麻煩又危險，案子被吃掉、買方客戶不見、聯賣完同仁被挖角等等，都是真實發生過的事。在沒有互信基礎下，還是只能單打獨鬥、沒有後援。完全沒想過永慶加盟體系之間可以做到相互信任、無私分享，以合作代替競爭，大幅提升了成交機會。」此外，為達到公平、減少爭議，總部對聯賣的規範也不斷地修正進步，是創業成功的一大助力。

劉亦宸還記得第一次聯賣案件，是試營運期間與永慶不動產友店合作，那時同仁連系統都還不太會用，友店學長不但支援帶看，還教她們如何用系統做好客戶經營和回報，案件在一週內就成交，聯賣成交的速度之快，讓她與同仁都大為驚訝，也證實永慶集團的「合作共好」文化，是邁向成功的墊腳石。

永慶加盟四品牌的聯賣制度，大幅提升成交機會和速度，讓劉亦宸與團隊讚譽有加。(圖/永慶房產集團)

誠實服務客戶 商機自然來

集團推動的誠實服務承諾，劉亦宸也相當認同，她看過太多刻意隱瞞行情、屋況瑕疵的後果，深知因不誠實所衍生的問題會有多麻煩，所以，她嚴格要求團隊經紀人落實誠實服務，要讓客戶安心委託、圓滿成交，一次就把事情做對、做好，也不把力氣浪費在處理糾紛上。

劉亦宸也分享之前的案例：有一位客戶要賣土地，來到店頭諮詢，同仁便依照標準流程，說明完整的區域行情，提供詳細的資料，代書等相關費用也公開透明的告知客戶，客戶聽完後便果斷決定要簽專任委託一年，客戶說他詢問了好幾家房仲品牌，都只有簡單說明行情而已，只有我們提供如此詳細的資料給他，專業程度明顯不同，他覺得委託給我們很放心。

「努力不一定有收穫，但堅持到最後一定會有更多收穫。」今年5月時，劉亦宸的第二間永義房屋－台南崇善文化加盟店開幕了，累積至今兩店業績上看3,000萬元，轉招的順利和成功，帶給她和團隊強大的信心，她期許帶領同仁勇往直前，達成五間永義房屋加盟店的目標，再創事業高峰。