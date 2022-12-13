赴日購屋潮持續火熱，其實早在國境因疫情封鎖20多個月期間，台灣人無法實地至日本看房，信義房屋不動產株式會社的業績即屢創新高，為何看不到、摸不到實際的房屋，消費者還是願意在日本買屋？信義房屋不動產株式會社揭露心法，好成績來自於消費者的信任、創新服務、科技助攻三大關鍵。

信義房屋不動產株式會社統計，截至今年11月底，全年的成交戶數超過550戶，已創下歷史新高，而自2009年成立以來，累積成交將近4,500戶，至於累積總銷金額則已經將近3,000億日圓，相當於新台幣690億元。

好成績的第一大關鍵為信任面，信義房屋堅守超過40年對消費者「信任」的承諾，信義房屋不動產株式會社在地深耕13年，當其他赴日購屋業者起落或因疫情倒閉，信義房屋「守護消費者在日本的房產」，讓無法出國的消費者可以安心、放心。

信義房屋不動產株式會社社長何偉宏表示，透過日本、台灣兩地同步提供服務，協助消費者即時掌握日本房市資訊、分析市場動向、做好置產投資規劃，專注為客戶赴日置產的交易安全把關、提供值得信任的服務。

第二大關鍵為服務面，尤其近3年因疫情緣故，出國有所限制，許多客戶買了之後「光是開關水電、瓦斯、沖馬桶」等房子的疑難雜症都難解決，往往求助無門，信義房屋不動產株式會社了解客戶的擔憂，立即安排同仁協助巡視屋況，更進一步推出管家服務，與當地居家清潔業者合作提供打掃服務，讓客戶無後顧之憂。而針對購屋自用的客戶，則與當地廠商合作，推薦包括簽證辦理、司法行政書士介紹、搬家、家具家電購置、裝修等支援服務，協助客戶打造在日本的美好生活。

除此之外，更推出視訊簽約確保交易安全，視訊簽約需事先郵寄重要事項說明書、取得買賣雙方的同意書後，台灣客戶在台北端服務同仁陪同下與日本端視訊連線進行，而視訊連線簽約時，日本的不動產經紀人需出示證照，確認雙方身分無誤後，全程錄影與錄音記錄所有對話，確保交易安全。

至於第三大關鍵則為科技助攻，何偉宏表示，疫情期間，台人無法出國，透過視訊看屋，由日本當地服務同仁直播，搭著電車從下車開始，沿路介紹生活環境，客戶即使身在台灣也可身歷其境了解物件，而新上線的DiNDON智能賞屋，可透過720度環景、3D立體格局及線上量尺等功能等，讓跨國看屋更有效率。

何偉宏也分享幾個案例，例如客戶陳先生、陳太太因為兒子在日本求學而有購屋需求，疫情期間無法出國，但透過信義日本視訊看屋，身歷其境的讓他們了解房屋周邊環境，房屋內的方位、格局，很快就找到理想的房屋。

未來信義房屋不動產株式會社也將以「創新服務」和「雙品牌經營」兩大層面為發展重點，延續創新服務精神，並結合運用智慧科技運用，繼續推出超乎客戶想像的優質服務；而在日本也將持續深耕，除了經營在地的房屋買賣，也積極投入社區公益服務、減碳環保等活動，貼近地區居民生活、做當地居民的好鄰居，也將信義企業集團社區服務精神和理念延伸到東京在地，朝永續經營邁進。