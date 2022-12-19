學習障礙者智力、外表與一般人相同，卻因神經或心理功能異常，學習過程出現困難，這種「隱性的障礙」，容易讓學障者在求學過程中，被師長、同儕認定「不用功」、「不認真」，不僅產生人際關係衝突，更影響學習自信心。而「信義君子共榮會」創立初衷，就是希望實踐信義精神，讓社會因為信義人的付出而變得更好，因此，今年也首度贊助舉辦學習障礙聯合畫展，希望讓學障孩子透過畫作傳達想法，並從中得到肯定，培養出自信心與成就感。

信義房屋每年只選拔一至二位「信義君子」，比起業績，選拔標準更重視服務品質及個人品德，因而被視為信義房屋的最高榮耀。信義君子共榮會則是由信義君子組成，集眾力落實集團「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」的經營理念，希望讓有信義的地方就有幸福，社會能因為信義的資源而變得更好。

信義君子共榮會副會長、松江民生店專案經理羅新宇表示，疫情前，信義君子共榮會就經常參與集團舉辦的志工活動，包括淨灘、協助偏鄉社區整理環境等；疫情期間，許多志工活動都停擺，但信義君子共榮會也響應集團創辦人周俊吉夫妻的義舉，發起暖心募資，蒐集經費與物資，親送至金山、宜蘭等資源比較缺乏的醫療院所，以實際行動替第一線醫護人員加油打氣。

今年學習障礙聯合畫展在新竹、台北、彰化輪番展出，展期至明年1月2日。（圖/信義房屋提供）

今年，隨著國境逐漸解封，生活回歸常軌，信義君子共榮會得知學習障礙協會有意在全台替學障孩子舉辦畫展，且願意給予信義房屋贊助機會、讓信義房屋同仁也有欣賞美麗畫作的機會，便義不容辭決定全額贊助獎金、獎品的經費。

大學時就讀台灣師大特教系，且曾當過國中正式老師的羅新宇說，學障孩子的求學過程往往很辛苦，容易被師長認為「你就是不努力才學不會」，連帶讓家長也很自責，透過舉辦畫展，希望讓更多人看見孩子的畫作，讓孩子獲得肯定、建立成就感，這也是信義君子共榮會成立以來，希望帶給社會的正向力量；他也笑說，「重點是，這些小畫家真的很會畫呀！」

今年學習障礙聯合畫展在新竹、台北、彰化輪番展出，展期自11月底開始至明年1月2日，信義君子共榮會成員17日也一起出席台北場開幕式，讓現場充滿歡笑、氣氛溫馨。