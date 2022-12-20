2023 ISUZU台北最High新年城 邀您共同穿越無限空間隧道倒數跨年

2022年即將進入倒數，想好聖誕節與跨年打卡的景點了嗎？「2023台北最HIGH新年城」中，ISUZU在信義香堤廣場打造了「無限空間隧道」，以特殊的弧形造性搭配LED跑動特效，不僅吸睛，更具科技感，即日起至1/1，歡迎民眾一起穿越隧道，邁向2023年的未來城市。

ISUZU首度和台北市政府進行跨年活動合作，今年特別以未來城市結合科技進化為發想，概念源自品牌主軸「Trucks For Life」，打造了有別以往的展示空間，以隧道形式展現車輛行進的動態感受，結合聲光效果與沈浸式體驗，邀您一同感受ISUZU無限空間，陪伴您度過聖誕與跨年。

透過燈光流動及燈色變化，呈現無限空間隧道速度感。(圖/台北合眾汽車提供)

ISUZU台北合眾汽車強調，無限空間隧道的設計最亮眼之處除了造型特別之外，便是透過LED的變化進行Lighting ISUZU設計。主要運用長短不同燈管的橫向錯落方式排列落於隧道外觀，創造吸睛畫面，並進行燈光流動及燈色變化，以特色的手法呈現隧道速度感，透過燈光展現的絢麗，一定能吸引大朋友、小朋友前來拍照打卡。

感受ISUZU無限空間隧道，陪伴您度過聖誕與跨年。(圖/台北合眾汽車提供)

有鑒於今年8月與新北市政府河海音樂季的合作成功，ISUZU的品牌形象已成功深植年輕人腦海，尤其洗腦主題神曲，讓許多年輕人都能朗朗上口。這次與台北市政府攜手合作，便是希望在企業形象上更加年輕化。2022年ISUZU台北合眾汽車從歌曲、活動到視覺，漸漸讓年輕族群認識ISUZU，它不僅是運轉職人的商用車，可能也是自己父親或是隔壁頭家做生意的生財工具，更是與所有人距離相近且具有溫度的品牌，乘載著無數個家庭的責任。

ISUZU無限空間，有六大主題等你來探索：

🔵ISUZU無限隧道—來場隧道之旅，發掘更多驚喜

🟣ISUZU Amazing Cube—節慶方塊裝置，展現聖誕跨年氣息

🟢ISUZU Amazing Floor—變色發光地磚，隨著你的腳步變換顏色

🟡ISUZU Say Future—將你想說的話，透過隧道旁的跑馬燈秀出來

🟠Lighting ISUZU—光影流動，感受速度

🔴ISUZU NLR 5噸—科技領航，安全配備再進化

聖誕跨年去哪拍照打卡？來台北信義香堤廣場找ISUZU感受台北最High新年城。