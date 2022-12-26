台灣近年競相舉辦跨年晚會施放鞭炮煙火慶祝新年到來，台南市中西區信義街一群民眾默默發起「百廟敲鐘」活動，邀請民眾跨年時齊聚廟宇舉辦「跨年鳴鐘」取代燃放鞭炮，目標是打造屬於台南人的跨年傳統，26日在集福宮宣布共有13家廟宇參加，明年打算一口氣達成400家廟宇與教會共同參與。

台南市宮廟密集度全台第一，全市共有1651家廟宇、57間教堂，4年前由民間社團「屎溝墘客廳」廳長蔡宗昇與幾位朋友發起，邀請數家宮廟響應跨年不放炮、改鳴鐘活動，許下未來可以「百廟鳴鐘」打造台南獨有的跨年傳統。

日本有「除夕之鐘」儀式，寺廟會在大晦日敲鐘108下，台南正打造「百廟之鐘」屬於台南的跨年模式。活動推動4年反應熱烈，有人每年都帶著小孩一起參加，今年共有13家響應。

台南市逾千座廟宇藏身在各社區中，「百廟鳴鐘」儀式發想在每年國曆最後一天，邀請社區老幼民眾到廟宇或教堂前聚會，廟方或信徒提供美食、點心互相交陪，在「子時一刻」起每人輪流敲鐘，取代鞭炮聲告知新年到來的訊息。

蔡宗昇表示，台灣每年辦跨年晚會多屬年輕族群的派對，長輩與小孩比較參與不到，廟宇或教堂的敲鐘儀式是從社區角度為出發點，吸引各階層民眾與信徒參與，也能扭轉近年廟會給人吵雜脫序的刻板印象。

「夢很大，但台南有這樣的條件我們為什麼不做？」他說，當有天台南跨年鐘聲齊鳴時，可以登陸世界紀錄，讓全世界看見台南。

台南民宿協會響應敲鐘祈福迎新年活動，在跨年夜安排中、英、日 三組導覧服務，提供外籍旅客深入了解台南人文風情和廟宇文化、留下難忘的台南跨年經驗。

這項民間發起的活動已獲官方重視，台南市民政局規畫明年由26區區長邀請轄內400家宮廟與教會一起舉辦「跨年鳴鐘」活動。