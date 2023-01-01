比莉姐（右）、周湯豪母子獨家合體台東跨年，演出讓觀眾一面倒叫好。（環球唱片提供）

全台2023跨年晚會劃下句點，觀眾們也紛紛在論壇上討論，給出評價。就有網友詢問「今年哪場跨年最強？」，立刻引發討論，包括花蓮壓軸的羅志祥，以及台東壓軸的比莉、周湯豪母子都被點名，更直呼，未來最強跨年場都是花蓮、台東爭搶了。

跨年演唱會結束，有網友在PTT八卦版詢問「台東跨年是不是最頂？」，原PO表示，台東跨年場出現各種大咖，許多縣市都已經收攤了，結果比莉姐跟周湯豪還在唱，台東是不是全台最頂跨年？

另有人PO文「今年的羅志祥給幾分？」，原PO說，羅志祥在雨中大跳經典舞曲連發，親民與粉絲台下互動，只可惜沒有精武門，大家會給他幾分。

網友紛紛留言：「絕對台東，沒有之一」、「比莉姐70歲了還能這樣，超猛」、「台東綜合起來真的很好」、「台東根本大贏其他場」、「今年台東給滿分」、「花蓮，有羅志祥就是保底前二」、「現場雨用倒的，羅志祥還能這樣表演真的強」、「99，扣1分是因為下雨不是羅的關係」、「可惜的就是沒精武門」、「羅志祥這兩年真的超有誠意」、「羅志祥43歲了還能跳20分鐘不停」、「以後就是花蓮跟台東爭第一了，反觀台北高雄」。