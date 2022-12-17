網路時代下，現代人如果有購售屋需求，除了找房仲諮詢、協助，通常也會上網「做功課」，因為如此，房仲業者的網站流量，較過去有大幅度成長。房仲龍頭企業信義房屋目前每個月官網都有百萬以上流量，為讓消費者擁有更順暢的線上服務品質，同時提升資料分析能力，提供更個人化的服務，信義房屋選用 Google Cloud啟動「雲端轉型」，並運用AI人工智慧打造創新功能。

信義房屋創新研發部執行經理施閔堯表示，「雲端轉型」的目的有兩個，首先，早期的人買賣房子，也許只有20%會上網搜尋資料、看物件，但現在，幾乎是100%的消費者都會上網查找資訊，在消費者習慣改變下，信義房屋線上平台的流量逐漸增加，導致原本的地端伺服器與資料庫經常在高流量時出現錯誤，影響線上服務品質；其次，消費者習慣的改變，也促使企業行銷策略必須與時俱進，「資料分析能力」以及如何提供更個人化的服務成為顯學。

信義房屋啟動「雲端轉型」後，將線上服務與資料分析業務遷移到Google Cloud上，目前，信義房屋的網站較2018年時，能夠更順暢處理4倍以上的流量，線上服務的回應時間也縮短了50%。

在這個基礎之上，施閔堯表示，信義房屋因而能夠開發出更多方便消費者、第一線業務同仁使用的數位工具。舉例來說，今年年底，信義房屋就將把過去業務同仁曾經建檔過的社區、物件資料，結合AI辨識技術，推出「AI門牌辨識」工具，過去業務同仁如果要查詢某個社區或物件的詳細資訊，必須手動輸入地址，但AI門牌辨識工具上線後，只要拍攝一張門牌照片，系統就會自動連結到公司資料庫，提供該社區或物件的詳細資料，使業務同仁作業更便利，有更多時間專心服務每一位客戶。

信義房屋以房仲本業起家，持續擴展居住生活服務，致力朝向「居住生活第一品牌」邁進；而透過雲端、數位轉型，希望讓客戶在買賣房屋的過程中，藉由業務同仁專業服務，搭配數位工具「補位」，線上線下提供更完善、全面的服務，也具體展現信義房屋「以人為本」的企業理念。