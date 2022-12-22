環境若過於潮濕，家裡也可能長出菇類。大陸江蘇一名女子在廚房洗菜時，發現洗水槽縫隙竟長出秀珍菇，清理後沒過幾天又長了出來，讓她感到非常驚訝，將此事分享至網路，打算再次清理就完事了，不過網友提醒，一定要徹底消毒，否則可能罹患「蘑菇肺」。

根據《秒聞視頻》報導，江蘇一名女子日前在家中廚房發現，洗水槽縫隙長出秀珍菇，清理後沒隔幾天又長了出來，不僅如此，連水槽下方的櫥櫃也有，讓她看了非常頭痛，將此事分享至網路，網友笑說「這下有免費的秀珍菇可以吃了」。

不過有人提醒，長期待在菇類環境中，可能會罹患「蘑菇肺」，「偶爾種著玩沒關係，但長期下來，會有罹蘑菇肺風險，而且在國外蘑菇種植屬於高危險行業」、「不只要消毒，長出菇類主因是防水沒做好，長期下來恐影響身體，最好檢查廚房的防水狀況」、「好可怕呀！千萬不能大意」，原po看到網友提醒，徹底清理並消毒水槽。

山東職業病醫院馬杰醫師介紹，蘑菇生長時會產生大量菌類孢子，這些孢子容易引起人類呼吸系統病變，也就是「蘑菇肺」，若沒有及時治療，會發展成慢性呼吸困難，嚴重還會使人喪失勞動力，主要發生於蘑菇採收期，從事栽培菌菇類的工作容易罹患，病患會出現咳嗽、胸痛、胸悶和氣喘等症狀，有些還會伴隨發冷、發熱、打冷顫、頭痛和四肢酸痛。