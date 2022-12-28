國內疫情連2天增溫，中央流行疫情指揮中心今公布新增2萬7942例本土個案及226例境外移入，另外死亡個案有25例。指中心表示，今日新增的病例數較上周三多8891例，增加約46.7%。

指揮中心表示，今日新增之2萬7942例本土病例，為1萬2740例男性、1萬5190例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5657例)，臺中市(3600例)，桃園市(3252例)，臺北市(3211例)，高雄市(2712例)，臺南市(2323例)，彰化縣(1324例)，新竹縣(1089例)，新竹市(924例)，苗栗縣(668例)，屏東縣(506例)，雲林縣(484例)，基隆市(361例)，宜蘭縣(353例)，嘉義縣(345例)，南投縣(343例)，嘉義市(248例)，花蓮縣(229例)，臺東縣(130例)，金門縣(128例)，澎湖縣(52例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增25例本土病例死亡個案，為16例男性、9例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、23例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月28日至12月24日，死亡日期介於12月17日至12月25日。

指揮中心說明，今日新增226例境外移入個案中，為108例男性、118例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自中國(17例)，香港(12例)，日本(10例)，泰國及德國(各2例)，美國、紐西蘭、馬來西亞、越南、義大利及韓國(各1例)移入，另177例感染國家調查中。入境日期介於今年11月27日至12月27日。