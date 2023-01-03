新冠肺炎爆發後，許多家庭備有酒精、紫外線消毒等，大陸浙江省舟山市一名趙姓女子，買紫外線燈放家裡，每天固定開1小時消毒，豈料不到一周，女子一家人眼睛開始紅腫、異物感、畏光，就醫檢查發現罹患光照性角膜炎，醫師詢問後才知道是紫外線殺菌燈惹的禍，提醒紫外線燈照射時，人千萬不可共處一室。

綜合陸媒報導，趙姓女子近日買紫外線殺菌燈放在客廳，每天至少開1小時殺菌，期間全家人都沒有迴避，像往常一樣在家裡走動，不到一周時間，女子一家人陸續出現眼睛紅腫、異物感，嚴重到會流淚、畏光及刺痛，就醫後發現全家人都罹患光照性角膜炎。

醫師表示，使用紫外線殺菌燈時最好要迴避，使用後的環境需通風至少30分鐘，若家中有長輩或幼兒更要注意。

毒物科專家招名威也曾在個人臉書粉專說，與其買紫外線燈消毒，還不如用清潔液比較快，原因在於市售的紫外線燈至少要照5至15分鐘，若直接接觸人體會傷皮膚、傷眼睛，且使用的環境要淨空，人和寵物都不能在，加上紫外線燈沒照到的地方就沒有殺菌的功能，「實在很不方便」。

招名威指出，市面上還有手持式的紫外線燈，看起來雖然方便，但功率不夠的話，效果也會大打折扣。他提醒，若要買紫外線燈消毒家中環境，定要小心，否則病毒細菌沒殺死，反而造成自身傷害就得不償失了。