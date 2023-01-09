中央流行疫情指揮中心表示，國內今天新增114例中重症個案，包括3名兒童個案，其中一例為7個月大女嬰，罹患慢性肺病，去年12月底發燒、呼吸困難、呼吸有雜音，診斷為新冠肺炎合併細支氣管炎，曾插管治療，目前仍在加護病房治療中。

國內今天新增114例中重症個案，分別為77例中症、37例重症，包括3例兒童重症個案，分別為細支氣管炎、肺炎、MIS-C。指揮中心統計，2022年以來國內累計4萬1065例中重症個案，其中1萬4725例死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，兒童重症個案包括一名7個月大女嬰，有慢性肺病，未接種疫苗，去年12月26日發燒、呼吸困難，有呼吸雜音，快篩陽性至醫院急診，檢查有喘鳴及呼吸窘迫，診斷為細支氣管炎，經緊急插管並收治加護病房，使用呼吸器，給予瑞德西韋、類固醇等藥物治療，目前已經拔管，仍在加護病房治療中。

另一名兒童重症個案為6歲男童，有慢性神經系統疾病、長期臥床，接種1劑疫苗，1/4發燒、流鼻水、咳嗽，氧氣濃度下降，至急診檢查有肺炎、呼吸窘迫，快篩陽性確診，使用瑞德西韋治療，目前仍在加護病房治療中，病況穩定。

指揮中心統計，12歲以下兒童重症個案累計296例，其中36例腦炎、35例肺炎、2例心肌炎、5例敗血症、11例哮吼、9例家中死亡、195例MIS-C，5例其他；兒童重症個案中有40例死亡。