新竹縣文化局推動竹北市東興圳社區計畫，日前舉辦種植台灣百合球莖的活動，期透過復育讓台灣特有種的原生百合在城市公園萌芽，預計夏天東興圳就能欣賞台灣百合開花的姿態，縣長楊文科歡迎民眾加入植栽養護志工成為護花使者，使東興圳環境更美好。

楊文科表示，台灣百合客語俗稱「打碗花」，因生長於水源處附近，摘花會破壞環境生態，就好像打破賴以維生的碗一般，東興圳水岸公園環境很適合台灣百合的生長，復育也別具意義。

規畫種植活動「台灣百合工作室」駱明永老師說，台灣百合有強韌的生命力和適應性，從平地到海拔3千公尺的高山都可生長，曾在台灣遍地開花，但因平地開發、噴藥、割草等行為，影響台灣百合的生長族群，期透過推廣讓更多人認識、栽種，復育台灣百合。

文化局長李安妤指出，東興圳去年啟動社造計畫，除舉辦講座、踏查等活動，也號召民眾「種自己的花、自己的樹」，以「台灣原生種」和「生物多樣性」為2大目標，希望將東興圳營造為花鳥蟲蝶之家，四季有不同風景可欣賞。

去年先完成第一波灌木種植，在公三設置枯木堆作為昆蟲觀察箱，在綠41移植部分新竹縣總圖書館的基地樹木，設置手壓水泵，提升植栽養護效率。

推出14日在東興圳舉辦台灣百合種植活動，報名立刻額滿，不少大小朋友前來共同栽種台灣百合，來不及報名的民眾，也歡迎加入護花使者行列，成為東興圳的植栽養護志工，一起照顧台灣百合長大。

李安妤指出，今年開春選擇以台灣百合和金針作為護坡植物，也將種下樟樹、台灣櫸木、杜英等苗木，一步步營造東興圳成為環境教育體驗基地。