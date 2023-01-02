台北市劃分為12個市轄區，一名網友表示，每個行政區都有特色，發文問網友覺得哪一個行政區最無聊、美食最少，貼文上線，隨即引發網友討論，多數人點名南港區，「真的想不出南港哪裡好玩」，更有人說早期的南港是工業區，「誰會去啊？」另外也有不少人提及文山、松山及內湖區。

原PO昨（1）日於PTT八卦版指出，台北市每個行政區各有特色，想到其中一個行政區吃美食、逛街，詢問網友12個行政區中，哪個地方最無聊？

貼文曝光，多數網友指南港區，「百分百南港，無聊要死，早期就工業區啊，誰會去」、「南港吧！想不出來可以幹嘛」、「絕對是南港」、「高中前一直以為南港是新北市的一部份」、「南港，我還真想不到要去哪玩」、「南港明明滿多東西，但還是會想回答它」、「南港你要我舉比較好玩的點，我還真的講不出來」。

另外，文山區、松山區及內湖區也有不少網友點名，「文山除了動物園，還有什麼嗎？」、「文山，沒啥好玩」、「文山沒有商圈形成」、「松山吧！在地認證」、「松山假日跟死城一樣、「內湖吧！白天都是上班族，晚上黑壓壓」、「內湖啦！台北人不會去內湖」。