民進黨吳怡農這次在台北市第三選區立委補選，雖然遇到民進黨逆風，但只小輸給國民黨王鴻薇5,780票。資深媒體人單厚之認為，正應了王世堅選前所說的那句話，「我們輕輕巴兩下就好，不要弄到死」。

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選落幕，國民黨徵召的台北市議員王鴻薇，拿下6萬0519票、得票率52.26％，擊敗民進黨候選人吳怡農的5萬4739票、得票率47.27％。中選會表示，此次立法員缺額補選選舉人數26萬7,965人，投票人數11萬6,155人，投票率為43.35％。

吳怡農在選舉過程中，批評黃承國、趙介佑，也被說成難溝通、打高空、太佛系，引發黨內抱怨，還被藍營形容為「一個人的武林」，但這次在民進黨逆風的情形下，吳怡農只能算是小輸。

資深媒體人單厚之在《yahoo》撰文分析，吳怡農這次的中道、反省的作法，雖然引起黨內不滿，但不僅沒讓深綠跑掉，反而抓住淺綠和中間選民，獲得比上次更好的得票率。

單厚之強調，吳怡農觸碰了一些民進黨的忌諱，但民進黨支持者仍然願意買單，正應了王世堅選前所說的那句話，「我們輕輕巴兩下就好，不要弄到死」。