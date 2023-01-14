九合一選舉民進黨失利崩盤後，蔡英文總統主動辭退黨主席一職，交由賴清德副總統參選，面對15日的黨主席補選，目前身為代理黨主席、在高雄占有5萬多名黨員的陳其邁14日出席活動表示，現在是民進黨需要團結的時刻，賴清德副總統也願意承擔，希望大家踴躍投票；而對於改革民進黨一事，陳其邁也低調表示，將由明天的新任黨主席出面解釋。

15日民進黨主席補選到來，光高雄就占有5萬名民進黨員，身為代理黨主席兼高雄市長的陳其邁表示，大家一般同額競選或補選選舉，投票率都會比較低一點，也鼓勵所有黨員都出來投票，用投票來實際參與黨的改革，表達基層的心聲。

「現在是民進黨需要團結的時刻！」民進黨內近日風波不斷，陳其邁也表示，賴清德副總統願意承擔、勇於接受未來整個黨務的改革跟黨的挑戰，相信會是黨員共同的期待，所以希望大家能踴躍投票、表達對新任黨主席的支持。

面對高嘉瑜與王世堅被基層要求開除黨籍，陳其邁表示，民進黨是一個多元民主的政黨，在黨內一向公職講話都會比較大聲，但是支持者、黨員在回應和講話都很直接，這是民進黨的特色，不過陳其邁也強調「任何的發言都要基於事實」，而不要不基於事實任意發言，這也是民進黨團運作的相關規範，以及大家的共識。

媒體問及關於南投立委補選民進黨該如何改革取得勝選一事，陳其邁則低調回應，這個將由明天的黨主席對外說明，他就是辦好選務和工作，但在新黨主席的領導下，不管是選舉還是改革，「民進黨一定會團結」，也會全力的一起努力。