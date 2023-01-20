行政院長蘇貞昌將率內閣總辭，高雄市長陳其邁今天受訪表示，高雄許多重大建設或經濟發展，都是在蘇貞昌任內快速協助完成轉型，是最照顧、最挺高雄的行政院長，應對蘇交出漂亮成績單給予肯定，對於新內閣未來人選，就交由總統做最後決定。

陳其邁表示，高雄包括產業轉型的橋科、台積電到高雄以及亞洲5G AIoT園區，都是在蘇貞昌任內衝衝衝，來協助高雄加速產業轉型，並創造高雄在去年失業率降為六都最低，不論是促進高雄經濟發展，或重大交通建設，如紅線延伸到林園、路竹及捷運黃線，都是在蘇院長任內大力推動。

他很感謝蘇貞昌非常照顧高雄重大建設或經濟發展，可以說是最挺高雄的行政院長，除高雄外，蘇貞昌在4年的院長任內也推動了各項改革，包括守住非洲豬瘟至今，和疫情的控制、經濟發展上，都交出一張漂亮的成績單。

陳其邁再次感謝蘇貞昌對於高雄各項建設的協助，他表示，過去他曾擔任行政院副院長，了解內閣非常努力，因此大家應該給予蘇院長肯定，未來新內閣期許在穩定中前進，內閣人選就交付總統，尊重總統最後的決定。