北市第三選區立委補選今（8）日登場，儘管天氣狀況不錯，不過國民黨台北市黨部預估，至中午為止投票率僅約25％，提醒選民們把握時機，踴躍出門投票。

據《自由時報》今報導，至中午為止，國民黨台北市黨部預估中山區投票率在26％、北松山區的投票率則在25％左右，跟先前的九合一選舉相比有明顯落差，並預測整體投票率恐怕只在40％上下，而投票將持續至下午4時，呼籲民眾抓緊時機，踴躍出門投下屬於自己的一票。

今日上午國民黨候選人王鴻薇一度因未帶身分證無法投票，僅帶健保卡到場的她透露，是老公告知才會以為帶健保卡就可投票，鬧烏龍後她也急忙做修正，在上午攜帶身分證重新前往現場完成投票，並在臉書提醒民眾「記得要帶身分證哦！」

民進黨候選人吳怡農則在家人、妻子的陪同下前往投票，並透露心情既輕鬆又有點緊張，完成投票後將與家人一起享用早點，也像過去這段時間幫忙的朋友們致謝，「雖然很難知道最後結果，但選舉過程中有信心、堅持理念相當重要，也看到社會大眾關心與重視國家安全及經濟發展，相當令他感動，祝福大家有愉快的一天。」